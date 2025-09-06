世界的にヒットしたNetflixアニメーション『K-POPガールズ! デーモンハンターズ』の演出を担当したメギー・カン（カン・ミンジ）監督。8月にソウルを訪れた彼女は、今回の訪韓で韓国文化とアイデンティティに対する真心を直接示した。国立中央博物館の白磁の月壺の前で「知らなかったディテールを知るとアイデアが浮かんでくる」と感嘆し、李在明（イ・ジェミョン）大統領と向かい合った際には「私たちの文化には、限りなく世界に