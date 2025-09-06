パニック障害1話1-1【漫画】本編を読む→パニック障害の「薬」が怖い？幸せに暮らしていたデザイナー・種(たね)さん。ある日突然、激しい吐き気に襲われ、理由もわからぬまま“オエオエ地獄”と称する発作に5年間苦しむことになる。その原因はパニック障害だった。自身の体験を描いた漫画『パニック徒然日誌』は、SNSで大きな反響を呼んでいる。今回は「パニック障害と診断されて」をテーマに、漫画に込めた思いなどを著者に聞いた