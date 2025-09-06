中国メディアの参考消息は3日、「企業を中国から誘い出そうとするトランプ氏の試みは逆の結果になる」とする米ポリティコの記事を紹介した。記事によると、トランプ米大統領は選挙運動中、自らの貿易政策により中国から米国への製造業の回帰が起きると公約した。しかし今のところ、中国で事業展開する多くの米国企業は留まっている。多くのビジネスリーダーとビジネス団体はインタビューで「これが最もリスクの少ない選択肢だ」と