◇プロ野球パ・リーグ オリックス 3-1 日本ハム(6日、京セラドーム)前日5日から、敵地で3位オリックスとの3連戦をスタートしている日本ハム。完封負けを喫した前日に続き、この日も逆転負けを喫しました。試合が動いたのは2回。日本ハムは、対するオリックスの先発・曽谷龍平投手の前に先頭からの連打で好機をつかむと、石井一成選手のタイムリーで先制に成功します。しかし3回、先発・加藤貴之投手が2アウトから連打を浴び、試合