◇パ・リーグ日本ハム１―３オリックス（2025年9月6日京セラD）日本ハムが痛恨の2連敗。ソフトバンクと4ゲーム差に離れ、優勝マジックを「16」減らしてしまった。1―1で迎えた7回、2番手の金村が2死満塁から大城に左前へ2点適時打を浴びた。今季の開幕投手を務めた金村は、8月から救援転向してブルペンを支えてきた。ところが3日のロッテ戦に続いて2試合連続失点。イニング途中で玉井に交代する悔しいマウンドとなった