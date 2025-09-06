モデル・俳優の中条あやみが6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER（以下、TGC）』に“LEDドレス”をまとって登場した。【全身カット】不思議すぎる！“七変化”するドレスで登場した中条あやみ中条は、七変化する“LEDドレス”を身にまとい、ランウェイをウォーキング。中条のことばにAIが呼応してドレスデザインが次々と変化しながらウォーキング