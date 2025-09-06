◇パ・リーグオリックス3―1日本ハム（2025年9月6日京セラD）オリックスが連勝で、対日本ハム戦では7カードぶりのカード勝ち越しを決めた。1―1の終盤7回に日本ハム3番手・金村から2死満塁を作り、8番・大城が決勝の2点左前適時打。9月2度目のスタメン出場となったプロ10年目の32歳内野手が、貴重な一打で勝利をもたらした。投げては1カ月ぶりの先発となった曽谷が、6回6安打1失点の力投。2番手の山岡が今季4勝目を挙