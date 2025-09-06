二階堂ふみさんがえんじ色のドレス姿で、映画「遠い山なみの光」公開記念舞台挨拶に、主演の広瀬すずさん、吉田羊さんらと登壇。二階堂さんは先月、芸人のカズレーザーさんと結婚を発表して以来、初の公の場へ出席しました。 【写真を見る】【二階堂ふみ】カズレーザーと結婚後初の公の場、報道陣の祝福コメントに笑顔二階堂さんは1年前の撮影を振り返り “今年も暑いですけど、撮影の時も本当に暑くて、スタッフもキャスト大