国際宇宙ステーションで、宇宙空間におけるヒト幹細胞への影響を調べる研究が行われた/Thomas Marshburn/NASA（ＣＮＮ）宇宙飛行は特定のヒト幹細胞の老いを早めることが、新たな研究で分かった。宇宙探査が人体に及ぼし得る影響について、科学者らの知見が一段と深まった形だ。幹細胞は体の至る所で見つかり、自己複製の能力と他の特定の細胞に変化する能力とを合わせ持つ。後者の場合は血液細胞や脳細胞、骨細胞となって各組織を