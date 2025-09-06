6日（土）、HARDOFFECOスタジアム新潟でのファーム交流試合、対オイシックス戦。中日の先発投手は仲地礼亜、対するオイシックスの先発投手は笠原蘒太郎。1回裏、仲地は一死二塁から知念大成の適時打で1点を奪われる。中日は先制を許してしまう。1点を先制された直後の2回表、佐藤龍世の二塁打で無死二塁とし、駿太は内野ゴロに倒れるも、佐藤は進塁し一死三塁と変わる。続く村松開人は内野ゴロに倒れ2アウトに。続