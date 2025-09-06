女優の橋本環奈が6日、都内で行われた映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』公開記念舞台あいさつに眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、那須ほほみ、木村佳乃、羽住英一郎監督と共に登壇。橋本はサプライズ演出をズバリ言い当ててしまい、平謝りするシーンもみられた。【写真】“赤い人”のサプライズ登場を当ててしまった橋本環奈本作は、2022年にウェルザードの小説『カラダ探し』を実写映画化した作