◆パ・リーグオリックス３―１日本ハム（６日・京セラドーム大阪）３位のオリックスが接戦を制し、２位・日本ハムを相手に２連勝を飾った。０―１の３回、２死二塁から広岡が右中間に同点の適時二塁打。１―１の７回は、２死満塁から大城が左前に決勝２点打を放った。「打ったのはカットボールだと思います。チャンスの場面だったので、積極的にいこうと思っていました。いい結果になってくれてよかったです」と声を弾ませた。