俳優の加藤清史郎が６日までに自身のＳＮＳを更新。自身が出演するドラマの告知をした。現在放送中の日本テレビ系連続ドラマ「放送局占拠」（土曜・午後９時）に出演している加藤。「皆さんお待たせ致しました。待望の第８話！」と放送を楽しみにしている様子を見せ、ストーリー展開など視聴者の期待値を上げる言葉と共に撮影で着用した制服姿を公開した。この投稿にファンからは「えーーーーー！！かっけぇすぎるー！！」「