令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase1「始まる」が7日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case1「始まる」予告万津莫（今井竜太郎）は明晰夢の能力で、国民的タレントのねむ（堀口真帆）を鮮やかに救出、夢の中では困難なミッションをクリアする無敵のエージェントとして活躍している。ある夜、莫は突如、怪人・ナイトメアに襲われた。明晰夢では無敵と戦う莫だ