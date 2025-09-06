スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第29話「極みのもてなし！竜儀は本気マジ」が7日に放送される。【動画】【ゴジュウジャー】第29話「極みのもてなし！竜儀は本気！」予告竜儀（神田聖司）が、テガソードのことで思い悩み、心ここにあらずな状態…。そんなときに、おもてなしノーワンが街に現れた！吠（冬野心央）たちは、竜儀抜きで“お・も・て・な・しガチ