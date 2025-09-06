モデルでタレントのゆうちゃみこと古川優奈が9月6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下『TGC』）に出演。身長176センチの高身長を誇るゆうちゃみが超ミニ丈ワンピースに身を包んでランウェイを闊歩すると、「股下何センチ？」「脚長っ！！！」「美脚が過ぎる」などと驚きの声が上がった。【映像】ミニスカから覗く超絶美脚のゆうちゃみ（全