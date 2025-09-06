【MLB】オリオールズ 2xー1 ドジャース（9月5日・日本時間6日／ボルチモア）【映像】実況も爆笑！大谷が走者に一瞬見せた“おどけた表情”ドジャースの大谷翔平投手が、オリオールズ戦で緊急登板。ラッシング捕手とのコミュニケーションで苛立ちを見せるなどもあったが、降板時には違った表情を見せて話題となっている。この日のドジャースの先発マウンドに立ったのは大谷。グラスノー投手の回避を受けての緊急登板となったが