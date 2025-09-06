盗み食いを隠そうとした？パパイア狙うカラス沖縄・西表島で8月24日、庭の木を映したカメラが捉えたのは、実ったパパイアを頬張るカラスだ。目撃者：パパイアの木を見たら、穴が開いていたので。結構食べられていました。そして、その直後、カラスが奇妙な行動に出た。カラスは、カメラの方へ飛んでくると、カメラの画角がじわじわと変化し、盗み食いをしたパパイアが映らない位置で止まった。目撃者：自分たちが悪いことをしてい