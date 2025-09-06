現道は大型車のすれ違いが困難国道158号「奈川渡（ながわど）改良」事業の一環として、新入山トンネルの工事が進行中。2025年9月からは、夜間の交通規制が始まりました。【難易度MAX】国道「Y字分岐トンネル」新トンネルでどうなる？（地図と写真）長野県松本市から西へ延びる国道158号は、上高地や岐阜県の飛騨・高山方面などに通じる重要な道路です。現在は自動車専用道路としての「中部縦貫道」を建設するプロジェクトも進