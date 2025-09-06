荻野目洋子が、自身初となる全曲作詞作曲、セルフプロデュースによるアルバム『Bug in a Dress』を、本日9月6日に配信リリースした。 （関連：サザンオールスターズ 関口和之、フレンドリーな空気とウクレレ愛溢れる1枚高木ブー、荻野目洋子、竹中直人らと奏でる集大成） 本作の収録曲には、NHK『みんなのうた』（2020年8月／9月放送）に使用された「虫のつぶやき」のアコース