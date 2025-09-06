フラムはブラジル人FWロドリゴ・ムニス（24）に新契約を準備しているようだ。英『GIVEMESPORT』が報じている。2021年夏よりフラムでプレイする同選手は今夏様々なクラブのターゲットになっていた。日本代表MF田中碧が所属するリーズやイタリアの強豪アタランタらが興味を示しており、今夏の退団が噂されていたが、最終的にフラムは売却に応じなかった。そんななか、フラムは同選手に大幅な給与アップを含めた新契約を準備している