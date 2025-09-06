4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤ÆÎ©¤ÆÄ¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë(C)Getty Images4Ï¢ÇÔ¤È¶ì¤·¤¤¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤¬¡¢10·î¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÀïÎÏ¤òºÆ¤ÓÀ°¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡ÚÆ°²è¡Û¶ÛµÞÅÐÈÄ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÂÇÀþÁê¼ê¤Ë»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã