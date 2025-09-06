◆第９６回都市対抗野球大会▽準々決勝ヤマハ５―４ＳＵＢＡＲＵ（６日・東京ドーム）７年連続４６度目出場のヤマハ（浜松市）は準々決勝でＳＵＢＡＲＵ（太田市）を５―４で下した。初回、３番・網谷圭将外野手（２７）の左越え１号２ランで先制。３点リードで迎えた３回には４番・ＤＨ森川凌（２２）の右越え２号２ランでリードを広げた。先発した５年目のエース左腕・佐藤廉（２６）は９回に４失点を喫したが、完投勝