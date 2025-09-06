Ｊ１柏は５日、柏市内でルヴァン杯準々決勝第２戦横浜ＦＭ戦（７日・三協Ｆ柏）へ向けて非公開で調整を行った。練習後にＭＦ小泉佳穂が取材に応じ、福岡戦のＰＫ時にＦＷ細谷真大と交わしたやりとり、３点リードで迎える第２戦への臨み方などを語った。８月３１日の福岡戦（２〇１）では先制されるも逆転。２点ビハインドから後半に４点を奪って勝利した浦和戦（４〇２）に続き、２試合連続で逆転勝利を収めた。小泉は福岡戦の