9月6日は、9と6の語呂合わせで「黒の日」です。これにあわせて、曽於市の食肉会社が「かごしま黒豚」を地元の小中学校に提供し、給食で振舞われました。曽於市の末吉小学校の給食時間。子どもたちが盛り付けているのは「黒豚のスタミナ炒め」です。黒の日に合わせて「かごしま黒豚」を提供したのは、曽於市で食肉を製造・販売するナンチクグループです。食を通して子どもたちに地元をもっと好きになってもらおうと、かご