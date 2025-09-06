ファームで調整中のロッテ・益田直也投手の今季中の復帰が厳しい見通しとなったことが６日、分かった。益田は８月１９日の登板を最後に同２０日に出場選手登録を抹消されてファームで調整しているが、上半身のコンディション不良が続いているために、球団のメディカルサイドが今季中の復帰は厳しいとの見解を示した。現在はファームのロッテ浦和球場で別メニュー調整を行っている。入団１４年目の益田は今季２２試合に登板し