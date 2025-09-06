自民党の総裁選挙の前倒しを巡り、全国の都道府県連で議論が行われる中、自民党鹿児島県連は6日、全会一致で前倒しを求めないとする方針を決めました。自民党の総裁選挙の前倒しの是非を巡っては、各都道府県連にも一票の投票権があり、党本部に対し8日までに返答することが求められています。自民党鹿児島県連は6日、会議を開き、県選出の国会議員や県議など17人が出席しました。その結果、全会一致で総裁選の前倒しを求