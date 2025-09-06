◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本−韓国（６日・沖縄セルラー那覇）開幕カードとなった５日のイタリア戦で白星発進した高校日本代表は、６日の午後６時半から強敵の韓国と激突する。予告先発は、日本が今夏の甲子園を制した沖縄尚学の２年生サウスポー・末吉良丞（りょうすけ）、韓国は最速１５７キロを誇る１８８センチの長身右腕、パク・ジュンヒョン（