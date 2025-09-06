ラグビーの2027年ワールドカップ（W杯）オーストラリア大会予選を兼ねたパシフィック・ネーションズカップ（PNC）で6日、トンガがW杯出場権を獲得した。1次リーグA組でフィジーがサモアを29―15で下した結果を受け、フィジーが1位、トンガが2位で準決勝に進んだ。PNCは既にW杯出場を決めている日本とフィジーを除く、上位3チームがW杯出場権を得る。（共同）