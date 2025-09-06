9月6日、中山競馬場で行われた8R・3歳上1勝クラス（牝・ダ1800m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、ロフティーイデアル（牝5・美浦・林徹）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に1番人気のフィールオーサム（牝3・美浦・岩戸孝樹）、3着にツインクルステージ（牝4・美浦・高木登）が入った。勝ちタイムは1:53.1（稍重）。【新馬/中山6R】ナダル産駒 アルデトップガンが豪快な差し切りV2着7回、3着7回の堅実な走り3歳上1勝クラス・ロフティー