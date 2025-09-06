女子プロレス「スターダム」真夏の祭典「５★ＳＴＡＲＧＰ」の表彰式が、６日の横浜武道館大会で行われた。今年は史上最多の出場３２選手が出場。７月２７日から全国各地で激闘を繰り広げ、８月２３日の大田区大会で閉幕した。優勝決定戦では極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．」の渡辺桃が因縁のＡＺＭを破り、初優勝を果たした。この日の第１試合前に行われたセレモニーでは受賞者が順番に表彰された。トロフィーを受け取った準