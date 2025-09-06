巨人の井上温大投手（２４）が６日の中日戦（バンテリン）に先発し、２回３６球を投げて７安打４失点でマウンドを降りた。初回から中日打線につかまった。今季５勝目に向けてマウンドに上がった井上は、一死走者なしから田中から自身のグラブを襲う内野安打で出塁を許すと、二死一塁から４番・細川に２投目、１４７キロの低め直球を強振され左翼スタンド中段に先制２ランを被弾。これだけでは終わらず、二死走者なしから前日５