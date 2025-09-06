あなたは読めますか？突然ですが、「継母」という漢字読めますか？物語などで見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ままはは」でした！「継母」とは、実の母親と死別・離別した子どもにとって、新しく父親の妻となった女性のことを指します。「継母と暮らす」「継母の愛情」のように使われます。「継ぐ（つぐ）」という読み方はよく知られていますが、この場合は「まま」と読むの