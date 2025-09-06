３児の母でゴルファー、タレントとしても活躍する東尾理子が６日、インスタグラムを更新。９歳長女がヘアドネーションを決意し、生まれてから伸ばし続けてきた髪をバッサリ切ったことを報告した。「【夏休み】長女もヘアドネーションを決意しました。私、そして次女が寄付しているのを見ていて、いつかは、と考えていた９才ただダンスも楽しんでいるので、私から勧めることはしませんでした。しかし、その日がやってきまし