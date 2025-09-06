セブン‐イレブンから、和洋折衷の新作和スイーツが登場します。「もちっと白いどら焼 クッキー&クリーム」と「とろもちわらび クッキー&クリーム」は、濃厚なミルク感とほろ苦いココアビスケットを組み合わせた贅沢な味わい。もちもち、そしてとろける口どけという異なる食感で楽しめるのが魅力です。秋のひとときにぴったりの“ご褒美スイーツ”で、日常に小さな幸せを添えてみませ