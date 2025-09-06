元フジテレビのフリーアナウンサー大島由香里（41）が6日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。ロマンス詐欺への警戒感について言及した。この日の番組では、札幌で1人暮らしをする80代の女性が、SNSで宇宙飛行士を名乗る人物から「宇宙船で宇宙に来ているが、攻撃を受けていて酸素が足りない」などと言われ、酸素を購入する名目で100万円分の電子マネーをだまし取られた詐欺事件について