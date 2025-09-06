Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。災害時、非常時って、心身ともに疲れてしまいますよね…。だからこそ、非常食は好きなもの・美味しいもの・落ち着くものを用意しておくべきです！お家の非常食やローリングストックの内容を更新するなら、ネットショップでも手軽に買える「無印のレトルト・インスタント食品」がオススメ。