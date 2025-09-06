「LINEリサーチ」が運営する調査メディア『リサーチノート』は、「一番好きなラーメンのチェーン店」についての調査結果を公表しました。同調査は、全国の15歳〜69歳の男女を対象に、2025年7月3〜5日の期間で実施。3152人からの回答を得ました。今回は、中部在住者515人による調査結果から、中部在住者が一番好きな「ラーメンのチェーン店」ランキングを発表します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：丸源ラーメン／7.9％