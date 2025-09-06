ロッテの小島和哉が7日の西武戦に先発する。小島は球団を通じて「前回、前々回と立ち上がりがちょっとバタついているのでしっかりと初回からこっちのペースに持ってこれるようなピッチングができるように頑張ります」とコメント。小島は今季19試合・113回1/3を投げ、7勝7敗、防御率3.57の成績を残している。