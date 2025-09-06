西武−ロッテ（ベルーナドーム）の試合前に、「ライオンズ ピンクリボンキャンペーン2025」を行った。鳥越裕介ヘッドコーチは、乳がん検診の啓発ブースにて、約15分間、来場されたお客さまに乳がん検診に関するパンフレットを配布し、乳がん検診などを呼びかけた。▼ 鳥越裕介ヘッドコーチ「新しい球団に来て一年経っていない中ですが、いろいろな人の助けや協力があってこうした形で呼びかけができたことに対して、まず第一歩