6日（土）、鶴岡一人記念球場でのウエスタン・リーグ、対広島戦。阪神の先発投手は伊藤稜、対する広島の先発投手は杉田健。阪神は1回表、幸先よく先制。福島圭音が安打で出塁後、牽制悪送球で進塁するなど一死三塁とし、楠本泰史の適時打で1点を挙げた。4回表、井上広大、渡邉諒の連打などで一死二・三塁とし、井坪陽生の適時二塁打で2点を追加。続く川粼俊哲が敵失で出塁、その間に二塁ランナーがホームにかえり1点を