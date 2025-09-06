国民スポーツ大会（国スポ）九州ブロック大会のバレーボール少年女子（4枠）が8月30、31両日に長崎県島原市の「島原復興アリーナ」で行われた。今夏の全国高校総体（インターハイ）で8強入りした「東龍（とうりゅう）」こと東九州龍谷高単独チームの大分と、同16強の西彼杵（にしそのぎ）高単独チームの長崎がリーグ戦3戦全勝で、今秋に滋賀県で開催される本大会出場を決めた。また、代表決定戦で勝利した選抜チームの福岡（福