６日、本州と宮島を結ぶ宮島航路を就航する新たなフェリーの進水式が行われました。 進水式が行われたのは宮島航路を就航予定の「みせん丸」です。ＪＲ西日本宮島フェリーは先代の「みせん丸」が１９９６年建造と老朽化が進んでいたため、新規のフェリーを発注していました。 ３代目となる「みせん丸」は従来よりも燃費が良く乗り心地も向上したほか、「海の上を走る鉄道」をコンセプトに鉄道をイメージ