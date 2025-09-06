◇MLBオリオールズ2×-1ドジャース（日本時間6日、オリオール・パーク）ドジャースの大谷翔平選手がオリオールズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。試合後、緊急登板の経緯を明かしました。この日はタイラー・グラスノー投手が先発予定となっていましたが、背中の張りを訴えたため、急きょ大谷選手が登板。体調不良により4日パイレーツ戦の登板を回避し、次回先発が9日ロッキーズ戦とされていましたが、前倒しでの登板となりまし