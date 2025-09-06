「京成杯ＡＨ・Ｇ３」（６日、中山）サマーマイルシリーズの最終戦は波乱の結末となった。１３番人気のホウオウラスカーズ（牝７歳、美浦・高木）が、鋭い決め手を発揮してＶ。最内の１番枠を利して道中は内ラチ沿いをロスなく進み、直線でもそのまま内を突いて、先に抜け出した１１番人気のドロップオブライトをゴール前で差し切った。鞍上の木幡巧が軽ハンデの５２キロと最内枠を生かし、７歳のベテラン牝馬を勝利へとエスコ