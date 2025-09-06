日本野球機構（NPB）から6日に公示が発表され、阪神の桐敷拓馬投手（26）と門別啓人投手（21）が出場選手登録された。桐敷はここまで40試合に登板。8月26日のDeNA戦でベンチを外れ、同27日に出場選手登録を抹消されていたが、最短となる10日間で復帰した。門別はきょう6日の広島戦で先発する。代わりに石黒佑弥投手（24）、島本浩也投手（32）が登録抹消となった。石黒は5日に1軍昇格を果たし、同日の中日戦で9回に登板。1回