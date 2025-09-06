訓練する米海軍特殊部隊SEALS＝2004年5月（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は5日、米海軍特殊部隊SEALS（シールズ）による2019年初めの北朝鮮上陸作戦で、部隊が北朝鮮船に気付かず小型潜水艇のモーター出力を上げて波を引き起こすなどのミスが重なり失敗したと報じた。05年には特殊部隊が北朝鮮への上陸作戦を成功させていたとも伝えた。05年の作戦でも、シールズが小型潜水艇で上陸し