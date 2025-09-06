中国共産党は6日、株式市場を監督する証券監督管理委員会の前のトップを重大な規律・法律違反の疑いで調査していると発表しました。中国共産党の中央規律検査委員会と国家監察委員会によりますと、重大な規律・法律違反の疑いで調査を受けているのは、中国で株式市場を監督する証券監督管理委員会の前主席・易会満氏です。易氏の違反内容の詳細は明らかにされていませんが、ロイター通信は5日、易氏が汚職の疑いで当局の調査を受け