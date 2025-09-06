◆バレーボール男子強化試合第３戦（６日、千葉・ららアリーナ東京ベイ）世界選手権（１２日開幕、フィリピン）に向けた壮行試合で、世界ランク５位の日本は同２位で前回２０２２年世界選手権王者のイタリアと対戦した。同国とは昨夏のパリ五輪の準々決勝で２―３のフルセットで逆転負けを喫して以来の再戦。セットカウント１―１で迎えた第３セット。宮浦健人がサービスエースを決め、高橋藍、石川祐希も得点を重ねた。９―