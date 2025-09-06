◆女子プロゴルフツアーゴルフ５レディス第１日（６日、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝６５０５ヤード、パー７２）悪天候のため５日の競技が中止になり、３６ホールに短縮。６日に第１ラウンドが行われた。２２歳のアマチュア、中沢瑠来（るな）が１イーグル、５バーディー、２ボギーの５アンダー６７をマーク。２週続けて好スタートを切った。前週のニトリレディスでは、初日を３位で出るも決勝ラウンドでスコアを落